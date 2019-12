Polícia Polícia Civil prende falso policial que aplicava golpes em Pelotas

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

O indivíduo se passava por policial e utilizava uma carteira com insígnia oficial do Exército e uma arma de brinquedo para extorquir comerciantes na cidade Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

Nesta sexta-feira (20), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Pelotas, no Sul do Estado, prendeu preventivamente um homem de 31 anos por extorsão e identidade falsa no município de Pelotas. O indivíduo se passava por policial e utilizava uma carteira com insígnia oficial do Exército e uma arma de brinquedo para extorquir comerciantes na cidade.

Conforme o delegado Gustavo Pereira, as investigações tiveram início depois que o falso policial foi até uma farmácia e exigiu pagamento em dinheiro para que não fosse aplicada multa no local. “O estabelecimento tinha uma câmera de segurança que flagrou toda a ação, com isso foi possível chegar à identificação do acusado”, explicou o delegado.

Pereira afirma que os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foram deferidos pelo Poder Judiciário e imediatamente cumpridos para evitar que o criminoso continuasse extorquindo comerciantes locais.

“Apreendemos o documento falso e a arma de brinquedo utilizadas para intimidar os funcionários das empresas. Durante o inquérito policial, identificamos diversos estabelecimentos em que o falso policial foi com o objetivo de extorqui-los”, afirmou o delegado.

