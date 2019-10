Polícia Civil prende homem em flagrante em Guaíba e recupera quatro carros roubados

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (3) por tráfico de drogas, posse irregular de munição e recepção em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O indivíduo foi preso pela Polícia Civil com apoio da Delegacia de Polícia do município.

Conforme investigações, o criminoso estaria escondendo um carro roubado. Após apurar o caso, os policiais encontraram o veículo estacionado no pátio do condomínio em que familiares do homem moravam. A delegada Karoline Calegari falou que o local foi analisado e que o homem teria chegado no condomínio conduzindo outro veículo que tinha sido roubado.

“Ao ser abordado, o criminoso tentou fugir, sendo capturado no último andar do edifício. Em posterior busca, os policiais encontraram mais uma motocicleta roubada, drogas e munições. O indivíduo ainda entregou mais um veículo em situação de roubo, que estava na posse de um comparsa, preso no dia anterior pela Brigada Militar”, disse a delegada.

O resultado final da operação somou quatro veículos roubados recuperados, nas cidade de Guaíba e Canoas, além da apreensão de drogas e munições.

