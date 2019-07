Polícia Civil prende integrantes de milícia ligada a um grupo paramilitar de Orlando Curicica

Operação da Polícia Civil prende o policial militar Fabiano Nascimento de Souza, conhecido como China, em uma ação que tem como alvos milicianos ligados ao grupo paramilitar de Orlando Oliveira de Araújo, mais conhecido como Orlando Curicica.

Estão sendo cumpridos 74 mandados de prisão e 93 de busca e apreensão. Até o momento, 14 pessoas foram detidas. Outros 22 mandados são contra pessoas já presas.

De acordo com o Ministério Público do Rio, China seria um dos chefes da milícia. Os policiais cumprem as ordens judiciais no Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Rio Bonito, na Região Metropolitana.

Orlando Curicica está preso desde outubro de 2017, no presídio federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nesta quarta (03), a Polícia prendeu outros seis milicianos na Zona Oeste da cidade.

