Polícia Civil prende quatro homens em flagrante e recupera dois veículos em Viamão

A Polícia Civil, através da 2ª Delegacia de Polícia de Viamão, prendeu quatro homens em flagrante na terça-feira (22), dois por receptação e dois por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e receptação no bairro Esmeralda, na cidade. A ação foi realizada após informação de que homens em um veículo branco efetuaram disparos de arma de fogo, com o objetivo de localizar tais indivíduos.

De acordo com a delegada Jeiselaure Rocha, após incursões no bairro foi localizado o automóvel com as placas clonadas utilizado na empreitada criminosa e estava em situação de roubo. “Próximo do carro, estavam dois indivíduos que tentaram fugir ao avistar os policiais. Um deles tentou entrar em outro veículo, tripulado por um dos presos. Ao revistar o automóvel, foi localizada uma espingarda calibre .12. Enquanto se realizava a abordagem, outros dois homens foram flagrados tripulando um carro com placas clonadas também em situação de roubo”, relatou.

Os policiais receberam a notícia de que os tiros haviam sido disparados por indivíduos com características semelhantes, em uma possível tentativa de homicídio. A casa onde os tiros foram disparados foi localizada. “Os indivíduos presos possuem vastos antecedentes criminais, sendo que alguns já respondem a processo criminal por latrocínio e associação criminosa”, concluiu a delegada.