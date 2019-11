Polícia Civil realiza operação contra a pirataria digital no Rio Grande do Sul e em mais 11 Estados

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (01), uma operação contra a pirataria digital em 12 Estados brasileiros, entre eles o Rio Grande do Sul. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O objetivo é bloquear ou suspender 210 sites que transmitem filmes, séries e programas de televisão de forma ilegal, além de cem aplicativos de streaming ilegal de conteúdo. A operação também visa impedir que esses conteúdos irregulares apareçam nos mecanismos de busca, como o Google, e quer remover perfis e páginas de redes sociais.

No Rio Grande do Sul, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas e Pelotas. Além do RS, os policiais civis cumprem mandados de busca e apreensão no Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.

A operação recebeu o nome de 404 – mensagem que aparece no computador quando um site está fora do ar. A ação conta com o apoio da Ancine (Agência Nacional do Cinema), do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual, da embaixada dos Estados Unidos no Brasil e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.