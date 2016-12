A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (07), a Operação Mapim, com o objetivo de combater o desvio de recursos públicos destinados pelo Ministério da Saúde ao município de Pinheiro Machado. Agentes cumprem dois mandados de busca na cidade e um em Pelotas para apreender documentos que comprovem a fraude.

A investigação apurou o envolvimento da administração de uma associação privada, constituída com o propósito de obter fraudulentamente, por meio de processos licitatórios viciados, verbas públicas repassadas ao município de Pinheiro Machado. São objeto de análise pela PF recursos destinados principalmente aos programas Estratégia de Saúde da Família, CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e Melhor em Casa (serviço de internação domiciliar), bem como recursos do PAB FIXO (Piso de Atenção Básica Fixo), PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica) e SIA/SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais).

Dezenas de médicos, enfermeiros e psicólogos figuravam como associados, mas não tinham conhecimento da fraude e não recebiam qualquer valor da associação, embora constassem como prestadores de serviço. Os valores relativos aos atendimentos não prestados eram cobrados normalmente pela associação, custeados pelos programas do Ministério da Saúde. Os investigados responderão pela prática dos crimes de fraude a processo licitatório e desvio de recurso público.

