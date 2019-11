A polícia da Grécia encontrou 41 imigrantes em um caminhão refrigerado em uma estrada no Norte do país nesta segunda-feira (4). A maioria dos imigrante são afegãos. Eles não estavam feridos, de acordo com os policiais. A refrigeração não estava ligada. O motorista foi preso e os imigrantes levados para uma delegacia, para que fossem identificados.