Uma reunião realizada por movimentos sociais e professores para tratar sobre ações que devem ser realizadas na quinta-feira (25), durante a visita do presidente Jair Bolsonaro a Manaus, foi interrompida por homens da Polícia Rodoviária Federal a pedido do Exército, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam). O caso ocorreu na terça-feira (23).

Deixe seu comentário: