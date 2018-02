Polícia prende em Canoas mais dois suspeitos de envolvimento no latrocínio de um policial civil aposentado em Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu temporariamente nesta terça-feira (27), no bairro Mathias Velho, em Canoas, dois homens, de 23 e 25 anos, suspeitos de participarem do latrocínio de um policial civil aposentado no dia 27 de janeiro, na Zona Norte de Porto Alegre.

Segundo o delegado Cléber dos Santos Lima, no total já foram presos cinco indivíduos suspeitos de envolvimento no crime. Os outros três foram capturados há cerca de dez dias no mesmo bairro. As investigações prosseguem.

O policial civil aposentado Elton Martins Bangel, 52 anos, foi morto a tiros no estacionamento de uma loja de materiais de construção na avenida Assis Brasil. Ele estava com a mulher e o filho no seu carro quando foi abordado por bandidos que assaltavam o estabelecimento comercial.

