Polícia Rodoviária Federal prende três traficantes com 21 quilos de crack na BR-101, em Torres

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 21 quilos de crack, na noite de terça-feira (08), na BR-101, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Dois homens e uma mulher foram presos e dois carros apreendidos.

Por volta das 22h, policiais rodoviários federais realizavam uma operação na rodovia quando abordaram dois veículos que transitavam em direção a Porto Alegre. Um Sandero, com placas de Pelotas, era ocupado por um casal de São Sebastião do Caí. Um Siena, com placas de Porto Alegre, era ocupado somente pelo condutor.

Ao realizarem uma revista detalhada nos carros, os policiais encontraram crack dentro do painel de ambos, sendo 16 quilos no Sandero e cinco quilos no Siena.

Os ocupantes dos veículos inicialmente disseram aos agentes federais que estavam vindo de um velório no Paraná, porém, depois, admitiram que foram pagos para transportar a droga da fronteira do Paraguai para a Capital gaúcha.

Os dois homens, de 22 e 27 anos, e a mulher, de 26, foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

