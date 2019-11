Dois policiais civis foram atropelados, na noite de sexta-feira (01), por três criminosos que sequestraram um empresário em Gramado, na Serra Gaúcha.

Agentes entraram em confronto com os bandidos quando eles saíam do sítio da vítima, na Estrada do Quilombo. Os criminosos atingiram os dois policiais com uma caminhonete.

Depois, eles libertaram o refém, que passa bem, e fugiram por um matagal. A polícia faz buscas na região. Os policiais feridos não correm risco de morte.