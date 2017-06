Policial civil Ã© morto durante operaÃ§Ã£o contra o trÃ¡fico de drogas em GravataÃ­

O policial civil Rodrigo Wilsen da Silveira morreu, na manhã desta sexta-feira (23), durante operação contra o tráfico de drogas em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele foi alvejado na cabeça no momento em que cumpria mandado de busca e apreensão em um condomínio na Travessa Herbert, na área central da cidade.

O policial chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Após o ataque, os cinco suspeitos que estavam no local foram presos em flagrante. Armas, munição, drogas e dois veículos, um deles roubado, foram apreendidos. A Polícia Civil emitiu uma nota de pesar:

“A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento, no cumprimento do dever, do Escrivão de Polícia Rodrigo Wilsen da Silveira, ocorrido nessa manhã, 23 de junho de 2017, no município de Gravataí. O Policial estava cumprindo mandado de busca na cidade de Gravataí no combate ao tráfico de drogas. No local estavam quatro homens, uma mulher e armas. O indivíduo que alvejou o policial está preso. Ele deixa como legado sua bela trajetória marcada pelo profissionalismo e dedicação incondicionais. Diante desta perda irreparável, a Polícia Civil se solidariza com a dor dos familiares e amigos do Escrivão Rodrigo.”

