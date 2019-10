Pompéia lança a Possibilita

Com o objetivo de garantir maior tranquilidade aos seus clientes, as Lojas Pompéia, em parceria com o Grupo Generali e o apoio da FFC Serviços Financeiros, lançam a Possibilita, serviços financeiros especiais para quem possui o cartão Pompéia. A implantação do projeto começou em julho e este mês de setembro já abrange todas as unidades da rede.

A Possibilita oferece dois tipos de seguros: o Bolsa Protegida, que oferece cobertura em casos de roubo ou furto; e o Prestamista, que realiza a quitação do saldo devedor em caso de imprevistos. Em ambos os produtos, os clientes ainda concorrem a um sorteio de R$ 3.000,00 todos os meses.

Sobre a Pompéia

Fundada em 1953, no interior do Rio Grande do Sul, a Pompéia é uma das maiores marcas de moda do Rio Grande do Sul. Com 77 lojas físicas, a rede se destaca por levar o fast fashion a diferentes regiões do Estado.

Além disso, atinge todo o Brasil por meio de sua loja online, aplicativo e do Blog Pompéia Fashion Club. A rede conta com oito marcas próprias, que apresentam produtos diferenciados, vendidos exclusivamente nas Lojas Pompéia. Junto com a Gang, forma o Grupo Lins Ferrão.

Sobre o Grupo Generali

A Generali é um dos maiores grupos globais de gestão de ativos e seguros. Fundada em 1831, está presente em 50 países no mundo, com uma receita total de prêmios de mais de € 66 bilhões em 2018. Com quase 71.000 funcionários e 61 milhões de clientes, tem uma posição de liderança na Europa e presença crescente na Ásia e na América Latina. O Grupo Generali pretende ser o parceiro vitalício de seus clientes, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas graças a uma inigualável rede de distribuição.

Sobre a FFC Serviços Financeiros

Criada em 2008, pelos sócios André Feltrin, José Eduardo Fadul e Roberto Coelho, aliados a uma equipe sempre motivada, que não para de crescer e com metodologias aplicadas. A empresa oferece soluções em seguros, serviços, produtos bancários, capitalização e de assistência voltados a qualquer canal de distribuição, seja ele uma rede varejista, bancos, financeiras, cartões de crédito, entre outros.