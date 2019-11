Uma ponte suspensa desabou sobre um rio em Mirepoix-sur-Tarn, no Sudoeste da França. Uma caminhonete e um carro caíram no rio, e uma adolescente de 15 anos morreu. Outras 4 pessoas foram resgatadas da água, segundo a Deutsche Welle. O corpo de uma segunda vítima fatal foi encontrado. O cadáver provavelmente é do motorista do caminhão que despencou junto com a estrutura.