“Por mim, eu botaria 60 pontos”, diz Bolsonaro sobre a pontuação para que a carteira de motorista seja suspensa

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (05) que a quantidade de pontos necessária para cassar a CNH (carteira nacional de habilitação) poderia chegar a 60 se dependesse apenas da sua decisão.

Na terça (04), Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara dos Deputados para entregar um projeto de lei que muda trechos do Código Brasileiro de Trânsito. Entre as alterações propostas, está a ampliação – de 20 para 40 pontos – do limite para a suspensão da CNH.

Para que as mudanças entrem em vigor, o projeto precisará ser discutido no âmbito das comissões e, depois de aprovado, apreciado pelos plenários da Câmara e do Senado.