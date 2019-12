Fama & TV Por motivos de saúde, o cantor canadense Shawn Mendes cancelou o segundo show que faria em São Paulo

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

O cantor canadense já havia se apresentado na noite de sexta. (Foto: Reprodução/Twitter)

O segundo show do cantor canadense Shawn Mendes em São Paulo foi cancelado “por motivos de saúde”. A informação foi confirmada à Quem pela equipe do cantor. A apresentação aconteceria no Allianz Parque na noite deste sábado (30).

Segundo representantes do show, o estado de saúde do artista não é grave, mas médicos recomendaram que ele não subisse no palco. Um comunicado oficial sobre o cancelamento informou que Shawn “tem ordens expressas de seu médico pessoal para repouso total de suas cordas vocais.”

Em suas redes sociais, o cantor se pronunciou sobre o cancelamento, pedindo desculpas a seus fãs:

“São Paulo, eu sinto muito por ter que dizer isso, mas hoje eu acordei me sentindo doente e fui ao médico, e descobri que estou com laringite e uma infecção que inchou minhas cordas vocais. Quebra o meu coração faz isso, mas meus médicos disseram que eu não posso me apresentar essa noite ou correria o risco de prejudicar minha voz por muito tempo. Eu amo muito vocês e peço desculpas do fundo do meu coração desejando poder estar no palco essa noite. Eu prometo que vou compensar vocês na próxima vez que voltar para a América do Sul. Te amo”.

Fãs devem entrar no site onde foi feita a compra dos ingressos para informações sobre reembolso.

Fãs que já estavam no local do show se desesperaram ao saber da notícia dada algumas horas antes do início da apresentação. Na porta do Allianz, jovens que esperavam a abertura dos portões do estádio – que já estavam com mais de uma hora de atraso – caíram no choro ao ver a notícia nas redes sociais. Algumas chegaram a passar mal e foram atendidas pela equipe médica do local.

Primeiro show

O músico canadense, de 21 anos de idade, subiu ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, na noite de sexta-feira (29), para o seu primeiro show na capital paulista.

No palco, ele se arriscou no português e disse aos fãs: “tenho gratidão por vocês. Muito, muito obrigado. Eu te amo”. O público, claro, foi à loucura! Ao correr para cumprimentar fãs, Shawn se desequilibrou e levou um tombo.

Com mais de seis bilhões de visualizações no YouTube e mais de duas dezenas de prêmios em cinco anos de carreira, o multipremiado Shawn Mendes é o mais jovem artista a conseguir entrar no TOP 25 da prestigiada lista Billboard HOT 100 com um single de estreia, Life of a Party.

Essa é a segunda passagem de Shawn pelo Brasil, que já veio ao País em 2017, no Rock in Rio. Seu primeiro álbum, Handwritten, precedeu Illuminate, que fincou sua marca no mundo da música.

No último álbum, Shawn Mendes, fez parcerias com grandes nomes do pop, como Ed Sheeran e John Mayer. Ele ainda levou o American Music Award de melhor colaboração do ano pela música Señorita, com a cantora Camila Cabello, sua namorada.

