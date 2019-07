A Justiça concedeu a liberdade provisória ao porteiro José Domingos Diniz, de 59 anos, que durante uma briga esfaqueou um ex-aluno no interior do campus Consolação da PUC (Pontifícia Universidade Católica), na região central de São Paulo. Ele havia sido preso em flagrante no local na tarde de quinta-feira (04), e foi apresentado em audiência de custódia nesta sexta-feira (05).

