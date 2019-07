A prefeitura de Porto Alegre aderiu, nesta segunda-feira (29), à Política de Dados Abertos, com diretrizes para a publicação de dados e informações de vários órgãos municipais em formato eletrônico na internet. O decreto, assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Jr., foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre. O portal de Dados Abertos deverá estar no ar em 60 dias.

