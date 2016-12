Porto Alegre ganhará novos corredores de ônibus nesta quinta-feira

Entram em funcionamento, a partir desta quinta-feira (29), os novos corredores de ônibus da avenida Assis Brasil, entre Triângulo e Fiergs, e no eixo Icaraí-Chuí, entre a Diário de Notícias e Ibicuí.

O projeto e a implantação das faixas prioritárias foram realizados pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e tem o objetivo de beneficiar mais de 113 mil passageiros do transporte coletivo da cidade. A pintura e a instalação de placas indicativas foram reforçadas nas avenidas. O espaço também deverá ser utilizado pelas linhas de lotação.

Na Assis Brasil, o horário de operação será das 6h às 9h e das 16h às 20h, de segunda a sexta-feira. Nesse ponto, o corredor terá 4,2 quilômetros de extensão e funcionará nos dois sentidos da via. Já na Icaraí-Chuí, o horário será das 6h às 9h, também de segunda a sexta-feira. O trecho será de 2 quilômetros, com fluxo somente no sentido bairro-Centro.

Atualmente, Porto Alegre conta com mais de 65 quilômetros de faixas exclusivas ou preferenciais ao transporte coletivo. No Brasil, os carros particulares realizam apenas 30% dos deslocamentos urbanos, ocupando 70% das vias públicas, segundo a NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos).

Prazo

A EPTC dará um prazo até 31 de janeiro para a orientação dos motoristas. Depois desse período, a fiscalização ao desrespeito do local prioritário aos ônibus será efetuada com autuação gravíssima, de sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

