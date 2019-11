Porto Alegre Porto Alegre poderá ter título de capital das microcervejarias

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Dois projetos de lei em tramitação propõem oficializar o reconhecimento à cidade Foto: Alex Rocha/PMPA Dois projetos de lei em tramitação propõem oficializar o reconhecimento à cidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Porto Alegre é considerada a capital brasileira das microcervejarias. Agora, este reconhecimento está prestes a ser oficializado em lei. O projeto de lei 481/19, do deputado Mateus Wesp (PSDB), em tramitação na Assembleia Legislativa, declara o Município de Porto Alegre a Capital Estadual das Microcervejarias Artesanais. Da mesma forma, o vereador Moisés Barboza (PSDB) propôs à Câmara Municipal projeto que confere este título à Capital. A prefeitura, apoiadora das iniciativas, acompanha o andamento dos processos em ambas as casas legislativas.

Nos últimos anos, Porto Alegre se desenvolveu no setor cervejeiro. Os expressivos números de microcervejarias artesanais na cidade passaram de 23 licenciadas e 37 registradas no Ministério da Agricultura, somando mais de 400 fórmulas patenteadas.

“Independentemente de os projetos serem aprovados ou não, a simples proposição já é bem representativa, pois mostra que estamos no caminho certo. Além de ampliar a visibilidade da vocação turística local, essa certificação também incentivará cada vez mais a produção cervejeira”, ressaltou o diretor de Turismo e Eventos da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Leandro Balardin.

Neste ano, foi lançado o projeto Porto Cervejeiro com o intuito de valorizar e divulgar a produção da bebida, e atrair cada vez mais turistas. “Porto Alegre já é conhecida popularmente como a Capital das Microcervejarias. Essa oficialização, de fato, é adequada e oportuna para dar o devido reconhecimento não só regional, mas também nacional. Esse passo é muito importante para o setor”, assinalou o presidente da AGM (Associação Gaúcha de Microcervejarias), Diego Machado.

Para o coordenador do projeto Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, o destaque adquirido pela Capital na fabricação de cervejas evidencia o potencial turístico de Porto Alegre e contribui para o desenvolvimento da economia local. “É muito importante que todas as forças se articulem para que as coisas aconteçam. Cada um está fazendo sua parte, de forma empenhada, para impactar positivamente a vida das pessoas, fortalecer o crescimento econômico e tornar Porto Alegre cada vez mais atrativa”, comemorou.

