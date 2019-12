Porto Alegre Postos passam no teste de gasolina do Procon

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Procon testou a gasolina de 247 postos da Capital Foto: Eduardo Beleske/PMPA Procon testou a gasolina de 247 postos da Capital (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

Durante todo o ano, o Procon de Porto Alegre fiscalizou e testou a gasolina comum de 247 postos da cidade. O resultado da ação para verificar a qualidade do combustível constatou que as amostras de todos os estabelecimentos vistoriados estão regulares e de acordo com os parâmetros da ANP (Agência Nacional de Petróleo).

Para a testagem, foram considerados os quesitos temperatura, densidade e teor de etanol na gasolina comum. A diretora do Procon, Fernanda Borges, destaca que a conformidade com os requisitos técnicos atesta a qualidade do produto comercializado e a sua comprovação é uma preocupação do órgão. “É importante informar o consumidor sobre a qualidade do combustível e certificar que fraudes e irregularidades não prejudiquem a população”, afirmou Fernanda.

Postos da Capital

Porto Alegre contabiliza 259 postos, segundo a relação atualizada divulgada pela ANP. A fiscalização do Procon foi feita em 247 – 12 estavam fechados para reformas ou por encerramento das atividades. Uma nova fiscalização em todos os postos ocorrerá no próximo ano.

