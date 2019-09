O secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, e o diretor-presidente da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), Roberto Barbuti, desembarcam em Pequim, capital da China, para uma importante missão: apresentar a investidores internacionais o potencial econômico do Rio Grande do Sul e o projeto de PPP (parceria público-privada) da estatal.

