PPP da Iluminação Pública de Porto Alegre será apresentada em São Paulo

A implementação de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões de Porto Alegre será abordada pelo secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, durante a sua participação em aula inaugural da 4ª turma do MBA PPP e Concessões. O evento ocorre nesta segunda-feira (30), a partir das 18h30, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), na capital paulista.

Na ocasião, Ribeiro compartilhará a experiência de Porto Alegre com o leilão da PPP da iluminação pública, que ocorreu no dia 29 de agosto. Serão apresentados ainda, projetos que estão sendo desenvolvidos em São Paulo e Teresina. O curso é realizado em parceria com a Rede Intergovernamental para o Desenvolvimento das Parcerias Público-Privadas (Rede PPP) e a LSE Enterprise, braço de educação executiva e consultoria da London School of Economics and Political Science e já formou 150 especialistas.

Deixe seu comentário: