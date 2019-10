Em atendimento a uma antiga solicitação da comunidade do bairro Jardim Leopoldina, na Zona Norte de Porto Alegre, a Praça México será reurbanizada e ganhará uma nova cancha de bocha, além de passeios com acessibilidade. O edital de licitação para contratação de empresa que executará os serviços foi publicado na edição dessa quinta-feira do Diário Oficial do Município.