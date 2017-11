Praias do Litoral Norte gaúcho se preparam para receber os veranistas

A temporada de verão começa oficialmente em dezembro, quando o cenário no Litoral Norte do Rio Grande do Sul é modificado com a chegada de milhares de veranistas. Mas, a partir de novembro, as praias gaúchas já passam a mais vida. As casas começam a ser abertas. É época de arrumação, e os comerciantes também se preparam para receber os visitantes.

Esse movimento se reflete na economia da região, principalmente no comércio de materiais de construção e supermercados. Quem também sai lucrando é o setor de serviços. Restaurantes, bares, hotéis, imobiliárias e postos de combustíveis veem o movimento quadruplicar nos meses de verão.

Em Arroio do Sal, por exemplo, que é um dos principais destinos dos veranistas da Serra Gaúcha, o aumento da população chega a 231% na alta temporada, de acordo com dados da FEE (Fundação de Economia e Estatística). Para César Firpo dos Santos, secretário da ACIAAS (Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Arroio do Sal) e proprietário de um hotel no município, a alta temporada significa lotação máxima.

“O movimento aumenta nos feriados de novembro e começa a se intensificar a partir da metade de dezembro. Temos 27 apartamentos e recebemos em torno de 2,5 mil turistas durante o verão”, ressalta. A expectativa é de que nesta temporada os números superem os do ano passado, quando a taxa de ocupação foi em torno de 90%.

Quem procurar a rede hoteleira no próximo feriado ainda poderá aproveitar as tarifas da baixa temporada. O reajuste nos valores ocorre somente a partir de dezembro.

