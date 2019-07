Prazo para participar da lista de espera do Prouni encerra nesta terça 

Candidatos que ainda não foram convocados nas chamadas regulares do Prouni 2019/2, podem manifestar interesse em participar da lista de espera do programa nesta terça-feira (16). Esta é a última oportunidade de garantir uma bolsa para cursar o ensino superior.

Além dos que não foram chamados em nenhuma das convocações regulares, podem participar da lista de espera, concorrendo à primeira opção, aqueles que foram selecionados na segunda chamada mas que não puderam se matricular por falta de formação de turma. Já para a segunda opção de curso, os convocados em primeira opção que não puderam se matricular, seja pela não formação de turmas ou pela falta de bolsas disponíveis, podem se candidatar.

A partir desta quinta (18), o resultado dos pré-selecionados na lista de espera será disponibilizado pelas próprias instituições. Os convocados terão que comparecer entre os dias 19 a 22, nas respectivas instituições, para comprovar as informações prestadas na inscrição. A relação de documentos exigida para comprovação está disponível no site do Prouni.

