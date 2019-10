O senador e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata Bernie Sanders passou por um procedimento cirúrgico por causa de uma artéria entupida no coração. Ele foi operado e foram inseridos dois stents em seus vasos sanguíneos. Sanders, 78, relatou ter sentido dores no peito durante um compromisso na terça (1º). Os dois stents foram colocados com sucesso.

