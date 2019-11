Celebridades Precisei de um teleprompter para cantar no funeral da princesa Diana, diz Elton John

O cantor pediu que instalassem um teleprompter junto ao piano. (Foto: Reprodução)

O cantor e compositor britânico Elton John disse que estava tão receoso de errar a letra ao interpretar uma adaptação de “Candle In the Wind” no funeral da princesa Diana que pediu que instalassem um teleprompter junto ao piano.

Elton, que era amigo de Diana, cantou a nova versão do sucesso usando palavras revisadas de autoria de Bernie Taupin, letrista e colaborador frequente.

Sua apresentação, realizada na Abadia de Westminster de Londres depois que Diana morreu em um acidente de carro em Paris em 1997, foi um momento de destaque no serviço televisionado, assistido por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

A canção, que conta com a frase “Adeus, rosa da Inglaterra” em vez da original “Adeus, Norma Jean”, se tornou o single que vendeu mais rápido no Reino Unido.

“Foi a primeira vez em que usei um teleprompter, um teleprompter do lado da minha mão esquerda, porque pensei que se cantasse ‘Adeus, Norma Jean’ seria enforcado, arrastado e esquartejado”, disse Elton a uma plateia londrina na noite de terça-feira. “Então, só por precaução, pedi o teleprompter ali.”

O artista de 72 anos falou na Academia Real de Música, onde estudou, durante um evento que marcou a publicação de sua autobiografia “Me: Elton John”.

“Ele (Bernie) sempre me dá uma letra”, explicou. “Vou a uma sala, coloco a letra no piano, olho o título. E quando começo a ler a canção, um filminho começa na minha cabeça, um pouco como compor uma trilha sonora quando você recebe a parte visual.”

Autobiografia

Depois do sucesso de “Rocketman”, é agora a aubiografia de Elton John que vem trazer a público importantes confissões da sua vida. Nela falou abertamente sobre facetas desconhecidas da sua vida, como a relação difícil e com a mãe e a forma como superou o cancro da próstata.

Recentemente, o músico falou no programa da BBC, “Elton John: Uncensored” e explicou o sofrimento pelo qual passou quando foi diagnosticado com cancro da próstata, em 2017. A entrevista só será transmitida no próximo dia 28 de novembro.

“Tive que voltar a aprender a andar. Literalmente. Estava muito doente. Por sorte sobrevivi e agora estou bem. Mas faltam pedaços”, brinca, explicando mais à frente: “Não tenho cabelo, nem amígdalas, nem próstata, nem apêndice, tenho pedras nos rins. Sou como a mulher biónica”, afirmou no seu habitual sentido de humor.

O músico não esconde, contudo, as dificuldades pelas quais passou, tendo temido estar a viver os últimos momentos na companhia do seu marido, David Furnish, com quem trocou alianças em 2014, e com os filhos, Zachary e Elijah, com oito e seis anos respetivamente.

