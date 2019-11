O Procon de Porto Alegre divulgou uma nova pesquisa de preços do gás de cozinha na capital gaúcha. Com base em levantamento realizado em 34 pontos de venda, o menor valor para o botijão P-13 foi de R$ 64 (sem taxa de entrega), enquanto o maior foi de R$ 75. Já com a taxa, os valores vão de R$ 70 a R$ 87,90. Quanto ao botijão P-45, os preços oscilam de R$ 280 a R$ 320.