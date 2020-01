Nos postos do RS, o preço médio do litro da gasolina ficou em R$ 4,76

Os preços dos combustíveis subiram no início deste ano no Brasil, segundo dados divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). De acordo com o levantamento, o valor médio do litro da gasolina para o consumidor aumentou 0,07%, para R$ 4,558, na semana encerrada em 4 de janeiro.

Esse foi o décimo aumento seguido. Nos postos do Rio Grande do Sul, o preço médio do litro da gasolina ficou em R$ 4,76.