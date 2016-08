Prédio em Porto Alegre é interditado pela Defesa Civil após tremor

A Defesa Civil interditou um prédio comercial na rua Dona Laura, 320, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na tarde desta terça-feira (30) após o relato de um tremor. De acordo com informações da Defesa Civil o abalo sentido entre o 10º e o 14º foi em decorrência do motor de sustentação de um elevador que trancou, causando um solavanco.

O prédio, que também abriga a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, só será liberado após os responsáveis pelo edifício apresentarem um laudo aprovando as condições de funcionamento dos três elevadores para a Smurb (Secretaria de Mobilidade Urbana).

