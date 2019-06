Cinco prédios considerados patrimônio histórico vão receber R$ 12,3 milhões do Fundo de Direitos Difusos. A verba será repassada ao Teatro Amazonas, em Manaus; ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre; às ruínas do Mosteiro de São Bento, em Maragogi, Alagoas; ao Moinho Kollross, em Itaiópolis, Santa Catarina; e à escola urbana de Timbó, também em Santa Catarina.

