Prefeito Marchezan Júnior debate na Federasul a “Porto Alegre do Futuro”

O tradicional encontro “Tá na Mesa”, da Federasul, desta quarta-feira (27), teve superlotação de público, entre autoridades, lideranças setoriais e comunidade empresarial gaúcha. O palestrante foi o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior. Celebrando os 247 anos da capital, comemorados nesta terça-feira (26), ele abordou o tema “Porto Alegre do Futuro”, citando ações que estão sendo adotadas por seu governo para incentivar o desenvolvimento da capital .

A segurança pública foi debatida. Hoje, segundo o prefeito, são 850 mil carros monitorados/dia que atuam na vigilância, atividade que deverá ser cumprida em breve por controle eletrônico. Um item polêmico, às restrições às gratificações dos servidores públicos, aprovadas pela Câmara Municipal foi, na opinião de Marchezan, fruto de um amadurecimento dos vereadores, passadas as eleições. “Os vereadores votam no que acreditam e isto é um sinal de amadurecimento e de que as decisões não são pessoais”.

O relacionamento com a entidade que defende a categoria, o SIMPA (Sindicato dos Municipários de Porto Alegre) está rompido. Marchezan reiterou que foram realizadas 23 reuniões com os dirigentes para tratar deste tema, não havendo mais possibilidades de diálogo e lembrou que conversas poderão se dar com quaisquer sindicatos, menos com o SIMPA. Para a Prefeitura, a entidade é considerada ilegítima.

A importância de adequar projetos macros ao cenário local, a fim de resolver problemas e potencializar os pontos fortes da cidade deverão sair do papel em breve, com foco em turismo, transformação urbana e desenvolvimento social, que possam agregar valor à capital dos gaúchos, tornando-a atrativa para negócios e empreendedorismo, passando por atrativos em diversos segmentos.

Em sua explanação, o prefeito também mencionou a profissionalização da Carris e adiantou que na próxima semana um novo edital será relançado para que uma consultoria possa avaliar o futuro da empresa que, provavelmente, deverá ser desestatizada. A expectativa do prefeito é de que em seu terceiro ano de mandato os projetos que deveriam ter sido aprovados no início de sua gestão ganhem sinal verde, contribuindo para o equilíbrio das contas públicas. (Clarisse Ledur)

