Prefeitura afirma que rodoviários não farão Operação Tartaruga nesta quarta-feira

O Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Porto Alegre (Stetpoa) reuniu-se com o prefeito Nelson Marchezan Júnior para tratar das mudanças no transporte coletivo da capital. O encontro ocorreu nesta ça-feira (28), no Paço Municipal. Conforme a prefeitura, após debaterem os representantes da categoria garantiu que não realizará mobilização contra as propostas nesta quarta-feira (29).

A chamada Operação Tartaruga dos ônibus da cidade estava prevista para iniciar a partir das 7h, nos corredores de ônibus da Farrapos e da Osvaldo Aranha.

A reivindicação dos profissionais é sobre a votação do Projeto de Lei do Executivo que autoriza a alteração da tripulação do sistema e disciplina o pagamento da tarifa entre 22 horas e 4 horas, pela Câmara Municipal. O Executivo municipal disse, em nota, ter se comprometido a não priorizar a votação no Legislativo, até nova reunião com a categoria, que deverá ocorrer nas próximas semanas. O PL seguirá tramitando na Câmara de Vereadores, mas sem data para entrar na ordem do dia.

