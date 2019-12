Porto Alegre Prefeitura autoriza auditoria do sistema dos cartões TRI

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Prazo de vigência do contrato é de 12 meses. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre iniciou nesta terça-feira (3), o serviço de auditoria da operação do cartão TRI no transporte coletivo da Capital. A empresa Auge Contadores foi contratada para auditar a bilhetagem eletrônica, em operação desde 2006, e realizar os trabalhos de análise, revisão, emissão de relatórios e pareceres sobre o serviço.

“Com a realização do serviço de auditoria, pretende-se conhecer as principais características e a transparência que o serviço de bilhetagem pode trazer para a população, para subsidiar o novo modelo de operação do sistema”, explica o secretário Extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Rodrigo Mata Tortoriello.

“Esta importante entrega é parte do cumprimento da Lei Complementar (nº 808/2016) que prevê a transferência da gestão e da administração do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo por ônibus ao Município de Porto Alegre”, destaca Fabio Berwanger Juliano, diretor-presidente da EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação).

A auditoria tem a finalidade de dar maior credibilidade aos sistemas, dados técnicos, financeiros e valores monetários envolvendo o serviço de bilhetagem, atualmente prestado pelos consórcios. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses.

