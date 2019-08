Prefeitura busca recursos para aprimoramento em diferentes setores de Porto Alegre; confira os projetos

A Prefeitura de Porto Alegre busca recursos de aproximadamente R$ 20 milhões para colocar em prática seis projetos que contemplam áreas como acessibilidade, direitos do consumidor, recuperação do patrimônio histórico e de qualificação e proteção do turista. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão os enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para concorrerem a recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

Conforme o edital do Ministério, os projetos selecionados pelo Comitê Gestor de Fundos devem ter o início da execução ainda neste ano. A duração de cada um deverá ser de até 36 meses, podendo ser prorrogado por mais 12. A contrapartida do município em cada uma das ações é de 1%.

Caso sejam classificados, os projetos vão permitir a execução de ações importantes em Porto Alegre, como a recuperação do Viaduto Otávio Rocha e a restauração da escadaria da João Manoel, ambos na área central e reconhecidos como bens culturais tombados.

O viaduto é um ponto turístico da Capital e, além de atender os moradores da cidade por sua importante conexão viária, poderá ser reestruturado com novo sistema de gestão e convívio. Já a escadaria da João Manoel terá um impacto direto na comunidade de empreendedores e voluntários que dinamizam o local com atividades comerciais e culturais, além de abrir espaço para um novo polo turístico no Centro Histórico.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, responsável pela execução física das obras cadastradas, acrescenta que, além de iniciativas relacionadas ao patrimônio histórico, a adequação da infraestrutura de transporte coletivo por ônibus à acessibilidade universal é demanda recorrente do Ministério Público. “Esse é um direito essencial do cidadão e possibilitará que um maior número de pessoas utilize o sistema e acesse o trabalho, moradia, lazer, educação e os demais serviços que a cidade oferece”, destaca.

Veja os projetos protocolados:

Viaduto Otávio Rocha | Valor: R$ 16.054.467,28

Obras de restauração e recuperação do viaduto, inaugurado em 1932. O viaduto é um bem cultural tombado e conecta o Centro e a Zona Sul da cidade. A restauração permitirá a completa reestruturação do local, com novo sistema de gestão e manutenção ao longo do tempo e reflexo direto nas questões de convívio e segurança.

Implantação de acessibilidade em terminais e corredores de ônibus | Valor: R$ 1.260.000,00

Intervenções para garantir o acesso universal aos principais terminais e estações de corredor de transporte de Porto Alegre.

Implementação contínua do projeto Grupo de Apoio a Megaeventos (Game) | Valor: R$ 600.000,00

Ação contínua do projeto Game, que propõe a mobilização de voluntários no combate à exploração e ao abuso infantil.

Escadaria João Manoel | Valor: R$ 707.320,34

Restauração da escadaria no prolongamento da rua João Manoel, inaugurada em 1928, e que liga a rua Duque de Caxias à rua Fernando Machado. A revitalização deverá favorecer também as atividades comunitárias desenvolvidas no entorno (horta comunitária, Feira Orgânica Galpão do Plátano e ateliês de artistas), além de criar um novo polo turístico no Centro Histórico.

Porto Alegre Turística – Projeto de Educação e Qualificação para Valorização e Proteção do Consumidor Turista | Valor: R$ 800.000,00

Qualificação de profissionais envolvidos direta e indiretamente com turismo, atendimento e acolhimento, turismo responsável e relações justas de consumo, além de ações como capacitação de alunos da rede municipal e de profissionais do ensino; produção de manuais e campanhas educativas.

Descrição de obras de arte e exposições | Valor: R$ 510.000,10

Instalação de aparelhos para audiodescrição em museus e espaços culturais, incluindo o Linha Turismo.