Prefeitura começa a transferência de famílias da Vila Nazaré para ampliação da pista do aeroporto

Durante a manhã desta sexta-feira (21) as primeira famílias foram transferidas da Vila Nazaré, na zona norte de Porto Alegre, devido à obra de ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho. Elas serão encaminhadas para o loteamento Senhor do Bom Fim, no bairro Sarandi, a ação deve durar até às 14h de hoje.

A Fraport, empresa gestora do aeroporto, está disponibilizando o transporte das famílias, enquanto o Departamento Municipal de Habitação (Demab) realiza a logística. Ocorrendo tudo dentro da normalidade, não se descarta a remoção de mais famílias.

Ao total, são 128 famílias que já estão aptas para morarem no novo local. Os recursos para o loteamento são provenientes da Caixa, financiada pela União. No Sarandi, ao todo, serão 364 famílias. Até o final do ano devem ser removidas as 1,3 mil famílias. Parte delas, 936 famílias, irão morar no Conjunto Habitacional Irmãos Maristas, no bairro Rubem Berta.

Atualmente, a pista do Aeroporto mede 2.280 metros. Com a ampliação de 920 metros, a pista passará para 3.200 metros de comprimento. A obra está prevista para terminar em 2021, as famílias que optarem por não morar nos loteamentos deverão negociar diretamente com a Fraport.