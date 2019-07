Por unanimidade, os vereadores aprovaram, em sessão ordinária na tarde desta quarta (3), o projeto de lei complementar que autoriza o município a receber imóveis de propriedade da União e do INSS. De acordo com a proposta, os imóveis deverão ser utilizados para ações de saúde, de modernização e de qualificação de serviços do SUS, conforme contrato entre União ou INSS e município.

