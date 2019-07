As equipes da Divisão de Conservação de Vias Urbanas seguem realizando o trabalho de requalificação preventiva do asfalto da avenida Ipiranga e de outros pontos de Porto Alegre. Neste sábado (27), está programado serviço na esquina com a avenida da Azenha, dependendo das condições climáticas. Cerca de 20 mil metros quadrados da via serão recuperados.

