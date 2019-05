Prefeitura realizará nova edição do almoço popular e procura voluntários temporários

Um almoço para pessoas em situação de rua será servido novamente durante esta sexta-feira (31), no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre. A partir das 9h, a a secretária do Desenvolvimento Social e Esporte, Comandante Nádia, junto com sua equipe, trabalhará como voluntária na confecção da refeição.

A secretária, que fará parte da equipe da cozinha, convida a comunidade para participar, voluntariando-se: “Aceitamos voluntários para ajudar a servir as refeições, enquanto estamos com esta situação provisória”, disse.

No dia 5 de junho, no Paço Municipal, será lançado o edital de chamamento público para Organizações da Sociedade Civil que queiram assumir o novo formato no atendimento das refeições sociais. O Ginásio Tesourinha está localizado na Av. Erico Veríssimo, sem número, no bairro Menino Deus.

