Porto Alegre Prefeitura terá serviços integrados com a Junta Comercial

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

A partir de 2020, Sala do Empreendedor funcionará no mesmo local da Junta. Foto: Joel Vargas/PMPA A partir de 2020, Sala do Empreendedor funcionará no mesmo local da Junta. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A Sala do Empreendedor da Prefeitura começará a funcionar de forma integrada com a Junta Comercial. A partir de agora, será possível, em um único local, obter todos os serviços necessários para abrir uma empresa, como registrar CNPJ e retirar alvarás.

A parceria conta com a participação do Sebrae RS e será firmada nesta sexta-feira (20), às 11h30, no saguão da Jucis RS, na avenida Júlio de Castilhos, 120, Centro Histórico. No local, ficará também a nova sede da Sala do Empreendedor de Porto Alegre. O convênio vai viabilizar um novo e amplo espaço, integrando todos os serviços que envolvem as demandas necessárias à rotina empresarial.

