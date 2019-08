Prefeitura vai realizar vistoria nas obras do Terminal do Triângulo

A prefeitura de Porto Alegre e o Grupo Zaffari irão fazer vistoria na recuperação da cobertura do Terminal do Triângulo, nesta quarta-feira (21), às 10h30. O local está sem telhado desde o dia 20 de dezembro de 2014, quando um forte temporal atingiu a estação da capital. As obras de reparação tiveram início no dia 13 de junho deste ano.

Estão sendo realizados serviços de fechamento e revitalização da estrutura. A organização da obra foi definida em conjunto pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), empresa encarregada pelos trabalhos, e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

O conserto foi dividido em 15 etapas, que serão realizadas de forma coordenada, pois aos poucos as fases vão sendo concluídas e o trânsito liberado para os motoristas. De acordo com a prefeitura, a obra sendo executada dessa forma causa menos transtornos para os usuários do Terminal.

