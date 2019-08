O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta terça-feira que o acordo de livre comércio mais importante que seu país precisa firmar é com a UE (União Europeia). O Reino Unido deve sair da UE em 31 de outubro, e Johnson disse estar preparado para uma desfiliação com ou sem um acordo de retirada com o bloco.

