O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou sua renúncia após acusar o ministro do Interior, Matteo Salvini, de arruinar a coalizão do governo e arriscar a economia do país por interesses pessoais e políticos. Dirigindo-se ao Parlamento após o recesso de verão, Conte acusou o líder da Liga de se aproveitar da própria popularidade.

