Presa quadrilha que roubava 1 mil cabeÃ§as de gado por ano no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), Operação Cooptare para combater o crime de abigeato no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos 48 mandados judiciais em 13 cidades. A quadrilha investigada é acusada de roubar ou furtar ao menos 1 mil cabeças de gado de fazendas por ano.

Dezessete criminosos foram presos e carnes impróprias para o consumo foram apreendidas. Conforme as investigações, iniciadas em agosto de 2016, a organização criminosa também atuava no ramo do estelionato, já que comprava animais pagando os criadores com cheques sem fundo.

A operação ocorreu em Canoas, Santa Maria, Camaquã, Progresso, Venâncio Aires, Quaraí, Santana do Livramento, Júlio de Castilhos, Paraí, Bom Retiro do Sul, Palmeira das Missões, Dom Pedrito e Arroio dos Ratos. A Polícia Civil está investigando a participação de um frigorífico de Arroio dos Ratos que teria ligação com os ladrões de gado.

