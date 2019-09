Presidente da Câmara dos EUA anuncia abertura de processo de impeachment contra Trump

A presidente da Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, anunciou nesta terça-feira (24), a abertura de um processo formal de impeachment contra o presidente Donald Trump. O presidente é indiciado de tentar convocar poder estrangeiro para intervir a seu favor na eleição de 2020. Ele teria pedido para o presidente da Ucrânia ajudar seu advogado a investigar o filho de Joe Biden, principal pré-candidato democrata e seu possível adversário em eleição presidencial. “O presidente deve ser responsabilizado. Ninguém está acima da lei”, destacou Pelosi em uma declaração na TV.

Joe Biden é o principal pré-candidato democrata às eleições presidenciais de 2020 e lidera as pesquisas de opinião, sendo considerado a principal ameaça a uma reeleição de Donald Trump. Mas não houve nenhuma revelação de que o filho do pré-candidato democrata tivesse participado do esquema de corrupção que levou à queda de um procurador da Ucrânia em 2016. A ligação aconteceu no momento em que a Ucrânia aguardava a aprovação de um pacote de ajuda militar dos EUA no valor de US$ 250 milhões. A verba foi ratificada no mês seguinte pelo Congresso, mas suspensa logo depois pela Casa Branca.

