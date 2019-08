A Reforma da Previdência trouxe à tona a importância do investimento em previdência complementar, principalmente para quem sonha com uma aposentadoria mais tranquila. Esse será um dos temas abordados pelo presidente da Fundação CEEE, Rodrigo Sisnandes, um dos convidados do Meeting Experiências em Gestão da Previdência Complementar, que acontecerá nesta quarta-feira (14/8), às 19h. O evento gratuito será realizado na sede da Verbo Jurídico, em Porto Alegre (Av. Ipiranga, 2899).

Deixe seu comentário: