Presidente da IASP visitará Universidade Feevale e Feevale Techpark

Neste , dia 22, a partir das 14h, o presidente da Associação Internacional de Parques Tecnológicos e Áreas de Inovação (IASP), José Piqué, visitará o Startup Weekend Novo Hamburgo 2016, evento que acontecerá no Câmpus II da Universidade Feevale (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo). Ele também visitará a unidade de Campo Bom do Feevale Techpark (Av. Edgar Hoffmeister, 600 – Zona Industrial Norte), acompanhado pelo pró-reitor de Inovação da Universidade, Cleber Prodanov.

A visita é resultado dos contatos realizados entre os representantes da Universidade Feevale e do Feevale Techpark e o IASP nas últimas semanas,em eventos como a Missão Técnica do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) à Espanha, ocorrida em outubro; a 26ª Conferência da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), encerrada em 20 de outubro; e o IV Fórum de Gestão e Inovação do Comung, que aconteceu nesta -feira e -feira, dias 20 e 21. Além disso, o Feevale Techpark é um dos três parques consolidados no Estado do Rio Grande do Sul.

