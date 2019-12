Porto Alegre Presidente da Rede Pampa recebe o Prefeito Nelson Marchezan Júnior para uma visita informal aos veículos do grupo

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Foto: Rede Pampa

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, recebeu o Prefeito Nelson Marchezan Júnior na manhã desta sexta-feira (27) para uma visita informal ao grupo. Ele esteve na Rádio Caiçara, conversando com Sérgio Zambiasi. No corredor, foi cumprimentado pelo diretor da Rádio Liberdade, Evandro Lebutte, com o qual dividiu um chimarrão. Em seguida, o Prefeito seguiu para os estúdios da Rádio Pampa, recebido pelos comunicadores Renan Jardim e Marne Barcellos.

Em ambos os momentos, ele detalhou sua satisfação com as conquistas da Prefeitura neste ano de 2019, principalmente apontando para sua saúde financeira, com recursos obtidos junto a agentes financeiros locais e projetos de PPP’s (Parcerias Público Privadas) que garantirão melhorias na iluminação pública, na área da segurança e saúde, entretenimento, cultura, entre outras. Segundo ele, a cidade se moderniza a cada dia “com um futuro garantido, um futuro muito melhor”.

Na saída, o Prefeito recebeu o abraço do presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, após uma rápida entrevista à TV Pampa.

(Clarice Ledur)

