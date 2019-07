Presidente do BNDES anuncia mudança com nova diretoria

O presidente Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, anunciou mudanças na instituição ao revelar a nova diretoria nesta sexta-feira (12). Segundo ele, a principal modificação é a criação de diretorias de Negócios e Serviços, cujo foco serão o atendimento a clientes públicos, destacando a União, estados e municípios.

A atuação do BNDES será reforçada como um banco de serviços para o Estado brasileiro, concentrando atividades em projetos de impacto social. Também será instituída a Diretoria de Relações Institucionais e Governo, com sede em Brasília, com a missão de atender os clientes públicos, viabilizando soluções que repercutam de forma positiva para os cidadãos brasileiros.

O BNDES terá também uma diretoria de Compliance (governança) e uma de Recursos Humanos, que tratará da adaptação dos empregados à nova estratégia do banco.

Gustavo Montezano tomará posse na próxima terça-feira (16), no Palácio do Planalto, em Brasília. Ele assume o lugar de Joaquim Levy, que pediu demissão da presidência do BNDES em junho.

Diretores

Integram a nova diretoria do BNDES Leonardo Cabral (Privatizações); Adalberto Vasconcelos (Relações Institucionais e Governo); Ricardo Barros (Operações); Alexandre Marques (‘Compliance’) e Saulo Puttini (Jurídica). Os titulares das outras três diretorias (Empresas, Estratégia e Transformações Digitais e Finanças) ainda não foram definidos. Denise Pavarina, Roberto Marucco e José Flávio Ramos permanecem interinamente ocupando esses cargos durante o período de transição.

Deixe seu comentário: